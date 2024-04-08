Чесноков жестко ответил главе ОКР на его слова о «команде иноагентов»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков ответил на слова Президента ОКР Станислава Позднякова, назвавшего теннисистов, желающих принять участие в Олимпиаде-2024, «командой иноагентов». Таким образом Поздняков выразил солидарность с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер, которая назвала нейтральных спортсменов «командой бомжей».

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«Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага. Вообще не понимаю, зачем высказываться в таком ключе. Лично я рад, если поедет хоть кто-то, а если еще и медаль удастся завоевать, вообще будет здорово. Для меня эти спортсмены — гордость страны. Люди по 20 лет пахали, чтобы получить такой шанс, а тут приходят и говорят, что ехать на Олимпиаду позорно. Не понимаю этого», — приводит слова Чеснокова РИА Новости.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян на предстоящие Олимпийские игры в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в качестве нейтральных спортсменов.