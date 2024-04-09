РФС хочет провести матч памяти Черенкова

В этом году исполнится 65 лет со дня рождения прославленного советского футболиста "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова и 10 лет со дня его смерти.

© Постер фильма

К этим датам выйдет фильм "Федя. Народный футболист". В главной роли - Станислав Румянцев. Отца основателя "Спартака" Николая Старостина сыграл Борис Щербаков. Тренера Константина Бескова - Николай Фоменко. Режиссер - Николай Акелькин, сценарий он написал в соавторстве с известным спортивным журналистом Ильей Казаковым.

Премьера планируется на ноябрь. Также предстоящей осенью может пройти матч памяти Черенкова.