РФС хочет провести матч памяти Черенкова с участием актеров, которые снялись в фильме о нем
В этом году исполнится 65 лет со дня рождения прославленного советского футболиста "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова и 10 лет со дня его смерти.
К этим датам выйдет фильм "Федя. Народный футболист". В главной роли - Станислав Румянцев. Отца основателя "Спартака" Николая Старостина сыграл Борис Щербаков. Тренера Константина Бескова - Николай Фоменко. Режиссер - Николай Акелькин, сценарий он написал в соавторстве с известным спортивным журналистом Ильей Казаковым.
Премьера планируется на ноябрь. Также предстоящей осенью может пройти матч памяти Черенкова.
- РФС рассматривает вариант проведения осенью матча памяти Черенкова с участием легенд московского "Спартака", - рассказал Телеграм-каналу "Спартак Информ" директор по мероприятиям и активациям РФС Кирилл Терешин. - Кроме того, мы уже обсуждали с создателями фильма возможность участия актёров в этом событии.