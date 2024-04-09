ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) угрожает устроить теракты на четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Lenta.ru

Ответственное за распространение сообщений террористической организации СМИ опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи ЛЧ на этой неделе – «Эмирейтс», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу». Sports.ru

9 апреля сыграют лондонский «Арсенал» против мюнхенской «Баварии», а мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити». 10 апреля парижский «ПСЖ» сыграет с каталонской «Барселоной», а мадридский «Атлетико» померится силами с дортмундской «Боруссией». Газета.Ru