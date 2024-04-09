Стала известна позиция Британии по участию россиян в Играх

Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Times. Sports.ru

Сообщается, что министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В нем поддерживается решение о допуске россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Lenta.ru

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры смогут отобраться максимум 55 российских атлетов. Чемпионат.com