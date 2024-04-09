Российский футболист рассказал о большом заработке после начала СВО

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулев рассказал о большом заработке на курсе валют после начала СВО. Его слова приводит Sport24.

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В момент начала спецоперации Жигулев был игроком польского «Заглембе». Спортсмен заявил, что зарплата приходила ему на иностранный счет в «Сбербанке».

«Потом мне сказали, что из-за этого могут быть проблемы, и я сделал карту их местного банка. После 24 февраля курс сильно скаканул, и я на все евро, которые лежали на "Сбере", купил рубли», — поделился Жигулев, добавив, что в тот момент евро стоил 129 рублей, и он вышел в плюс.

Жигулев выступал за «Заглембе» с августа 2021-го по апрель 2022-го. К «Пари НН» он присоединился в августе 2022 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.