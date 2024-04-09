IBA исключили из Ассоциации летних олимпийских международных федераций

Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с россиянином Умаром Кремлевым исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). Соответствующее решение было принято во вторник на генеральной ассамблее ASOIF.

Основанием для решения послужило исключение IBA из олимпийского движения и тот факт, что она уже два олимпийских цикла не проводит отборочных соревнований к Играм, поскольку эту функцию на себя временно взял Международный олимпийский комитет (МОК).

IBA была лишена признания МОК летом прошлого года, это решение в начале апреля было поддержано Спортивным арбитражным судом. Исключение из олимпийского движения было мотивировано тем, что международная федерация за пять последних лет не смогла решить финансовые и управленческие проблемы, что в 2019 году стало основанием для приостановки ее членства в МОК.

Кремлев неоднократно обвинял руководство МОК в укрывательстве коррупционных преступлений бывшего главы IBA Чинг Куо Ву и в неуважительном отношении к спортсменам, приводя в пример рекомендацию лишить россиян и белорусов права выступать под национальным флагом.

Добиться признания МОК намерена организация World Boxing, ее создали вышедшие из состава IBA национальные федерации. МОК ранее заявил, что бокс будет исключен из программы Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, если не найдется организации, способной взять на себя работу по проведению отборочного турнира к Олимпиаде.