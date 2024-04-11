Глава МОК и вице-президент ЕК помолились Вовану и Лексусу ради срыва Игр дружбы

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас помолились африканским "богам Вовану и Лексусу", чтобы Всемирные игры дружбы в России не состоялись. Видео с "молитвой" опубликовали в своем канале российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Так, Столяров загримировался под африканца и в ходе видеоконференции с Бахом и Схинасом призвал их "соблюсти традиции", обратившись к богам имени самих пранкеров. Оба собеседника улыбнулись, положили руку на сердце и под диктовку произнесли "молитву".

"Сегодня праздник святых Вована и Лексуса, это герои континента. Я обращаюсь к тебе, бог, что ты помог мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы", - повторили Бах и Схинас за Столяровым.

"Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так", - заявил Схинас после "молитвы".

После этого Столяров достал бутылку водки и вместе со скелетом Йориком и игрушкой Чебурашкой решил таким образом "закрепить" принятое сторонами решение.

Ранее пранкеры опубликовали часть интервью с участием "африканца", в котором Бах признался, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях, чтобы потом запретить им участвовать в Олимпийских играх. Кроме того, Бах пригрозил потенциальным участникам Игр дружбы в России санкциями, а также заявил, что намерен отговорить Африку от участия в играх.

В марте МОК опубликовал официальное обращение к спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы. Мария Захарова назвала документ "хамством и показателем безысходности", а также отмечала, что МОК в своих заявлениях скатился к расизму.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. По словам гендиректора оргкомитета соревнований Алексея Сорокина, в соревнованиях примут участие спортсмены не менее чем из 70 стран.