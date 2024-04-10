Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о критериях допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Lenta.ru

«Это попытка уничтожить наш спорт. Уничтожить то, чего мы добились. Уничтожить гигантский труд людей — тренерского состава и талантливых спортсменов. Это попытка уничтожить нас, поставить на эти места тех, кого нужно», — сказала Мизулина, добавив, что такая конкуренция достигается путем «кривых» методов и не является добросовестной. RT на русском

19 марта стало известно, что россиян исключат из медальной таблицы Олимпиады в Париже. ТАСС