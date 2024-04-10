Депутат предложил запретить деятельность спортивных агентов

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов. Об этом он заявил на заседании комитета.

"Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций, - сказал Терюшков. - Два клуба между собой могут договориться. Очень сильно сомневаюсь, что условные "Зенит" и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты".

В среду комитет рассматривает вопрос регулирования деятельности спортивных агентов.