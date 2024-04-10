Экс-жена Мамаева заявила, что не собирается отдавать футболисту деньги

Алана Мамаева, бывшая супруга экс-игрока сборной России Павла Мамаева рассказала, что не собирается отдавать спортсмену никакие деньги.

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Мамаев потребовал от экс-супруги 10 млн рублей спустя три года после развода. Футболист считает, что Алана необоснованно обогатилась во время их брака.

«Пока никакого обновления по этой теме нет. Поговорить с Мамаевым я не пыталась. Мы не общаемся три года, поэтому даже не лезу. Сейчас разбираются адвокаты. Я намерена идти до конца и никакие деньги Мамаеву не отдавать», — приводит слова Мамаевой Sport24.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет в браке. Судебные разбирательства за раздел совместно нажитого имущества продолжаются до сих пор.

Мамаев в феврале 2023 года завершил профессиональную карьеру. Последним клубом 35-летнего полузащитника были «Химки». Также Мамаев защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова».

В составе сборной России Мамаев дебютировал в ноябре 2010 года и провел за национальную команду 15 матчей, результативными действиями не отметился.