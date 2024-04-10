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Тарасова: Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах плохо справляется со своими обязанностями, передает «РБ Спорт».

Тарасова: Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК
© globallookpress.com
«Одни двойные стандарты при нем. Нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран», — сказала Тарасова.

Парижская олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

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