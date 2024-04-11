Дани Алвес вернул отцу Неймара 150 тысяч евро за судебные издержки.

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Напомним, в январе этого года семья Неймара предоставила экс-игроку «Барселоны» адвоката для защиты по делу об изнасиловании, а также выплатила суду 150 тысяч евро. Впоследствии Алвес был осужден на 4,5 года, но затем отпущен под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.

Как сообщает ESPN со ссылкой на адвоката Алвеса Инес Гвардиолу, футболист вернул отцу Неймара 150 тысяч евро. Деньги были перечислены на прошлой неделе.

Семья Неймара также помогла Алвесу выплатить компенсацию жертве в размере 150 тысяч евро, что позволило смягчить приговор.