Монсон заявил, что стал изгоем в семье

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон признался, что стал изгоем в своей семье из-за отказа от гражданства США, но не жалеет о принятом решении. Такое заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

По словам Монсона, ему приходит «много писем с угрозами от людей из США».

«Я потерял нескольких друзей. Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — сказал он.

Боец отметил, что сожалеет только о том, что не может навестить своих детей в США.

«Но они могут приехать в Россию по визе, мы можем встретиться в другой стране, например в Турции», — добавил он.

Напомним, что Монсон получил российское гражданство в 2018 году. При этом американский паспорт у него также оставался, но в результате боец решил сдать его, став гражданином только РФ.