Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить ряд белорусских и российских борцов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Текст письма был опубликован на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Его подписали руководители ряда спортивных структур страны. Отмечается, что борцы нарушили требования нейтралитета.

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Среди тех, кому предлагается запретить участие оказались олимпийский чемпион 2020 года Заурбек Сидаков и бронзовый призёр Игр-2020 Артур Найфонов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.