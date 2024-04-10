Глава МОК согласился на предложение пранкеров помолиться для срыва Игр дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) согласился произнести "молитву" в честь "святых Вована и Лексуса" за предотвращение проведения в РФ Всемирных игр дружбы. Пранк был показан в эфире Первого канала в рамках "Шоу Вована и Лексуса".

Пранкер Лексус под видом африканского политика связался по видеосвязи с Бахом и рассказал ему, что в его стране отмечается праздник "святых Вована и Лексуса".

"Это герои континента, и если вы повторите это [молитву], то было бы здорово", - сказал пранкер, после чего положил руку на грудь, а Бах повторил за ним этот жест и прочитал молитву в честь "святых".

В "молитве" пранкер вместе с Бахом обратился к "святым" и попросил их принять "правильное решение" за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в России.

Вместе с Бахом "молитву" принял и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так", - отметил он.

2 апреля был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Всемирных игр дружбы в РФ могут не допустить до Олимпиады в Париже. Вован и Лексус говорили с президентом МОК от имени высокопоставленного африканского политика.