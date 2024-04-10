Салтведт: «К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их территории»

Норвежский журналист считает, что России нельзя доверять в вопросах антидопинга.

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Ян Петтер Салтведт прокомментировал новость о том, что РУСАДА в январе-феврале пять раз тестировало на допинг Александра Большунова. В этом году Большунов является самым тестируемым спортсменом в России.