Норвежский журналист Салтведт: «К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их территории. Им никто не доверяет»
Норвежский журналист считает, что России нельзя доверять в вопросах антидопинга.
Ян Петтер Салтведт прокомментировал новость о том, что РУСАДА в январе-феврале пять раз тестировало на допинг Александра Большунова. В этом году Большунов является самым тестируемым спортсменом в России.
«Я замечаю, что становлюсь подозрительным. Они делают то, что всегда делали некоторые международные федерации – тестируют тех звездных спортсменов, которых нужно, и получают результаты, которые им нужны. К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их собственной территории. Они даже не пытаются сделать вид, что после Сочи и всего, что там произошло, что-то изменилось. Не случайно они до сих пор не соответствуют кодексу WADA. Никто им не доверяет», – написал Салтведт в своей колонке.
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Норвежский журналист Салтведт: «К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их территории. Им никто не доверяет»