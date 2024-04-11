В РПЦ оценили поступок помолившегося по просьбе пранкеров Баха

Неназванный представитель Русской православной церкви (РПЦ) оценил поступок главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, помолившегося по просьбе российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Его заявление цитирует ТАСС.

«Высокопоставленные западные чиновники продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции», — отметил источник.

Он также добавил, что подобные молитвы не имеют никакого смысла и значения.

Ранее во время разговора с пранкерами Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас по просьбе самих россиян «помолились» в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Трехкратная чемпионка ОИ Ирина Роднина отреагировала на это фразой «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

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Бах возглавляет МОК с 2013 года. В марте 2021-го его переизбрали на новый четырехлетний срок. Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге.