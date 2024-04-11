Своим участием в Играх дружбы страны поддерживают нарушение территориальной целостности Украины. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), позвонившими ему от имени «африканского чиновника».

Бах назвал Игры дружбы «пропагандистским шоу». Он отметил, что участие в них ставит государства на сторону России, что якобы является одобрением нарушения территориальной целостности Украины. Также участвовавший в разговоре вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас после этого начал согласовывать с главой МОК текст заявления ЕС против Игр Дружбы.

В конце беседы «африканец» предложил Баху и Схинасу «помолиться африканским богам Вовану и Лексусу», чтобы Игры дружбы не состоялись. Политики не заметили подвоха и произнесли молитву.

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так!» — радостно сказал после этого вице-президент ЕК.

Напомним, что 19 марта МОК призвал страны отказаться от участия в Играх Дружбы. Директор департамента комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод призывал «проявлять осторожность» в отношении соревнований.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя состязания по 33 летним видам спорта. Призовой фонд составит 4,6 млрд рублей.