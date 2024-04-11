Захарова назвала Баха "дирижером" антироссийской кампании в спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал "дирижером" антироссийской кампании в спорте, необходимо провести расследование его деятельности внутри комитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"По большому счету он [Бах] и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов, - сказала Захарова. - Вот эти признания, на мой взгляд, стали сенсационными. То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно".