Захарова назвала «дирижера» антироссийской кампании в спорте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийскую позицию главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Lenta.ru

«Он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и, конечно, внутри самой структуры, очевидно», — отметила Захарова. RT на русском

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что просил украинцев отслеживать политические высказывания российских спортсменов в соцсетях, чтобы в дальнейшем получить повод запретить им участие в Олимпийских играх. Также глава МОК пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России. Российская газета