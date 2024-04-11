Тарасова усомнилась в психическом здоровье Баха

Решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха помолиться несуществующим богам за отмену Игр дружбы в России говорит о том, что он не в своем уме. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Бах согласился произнести "молитву" в честь "святых Вована и Лексуса" за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

"Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя", - сказала Тарасова.

Пранкер Лексус позвонил Баху под видом африканского политика. Вместе с Бахом "молитву" принял и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

19 марта МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Позже обеспокоенность проведением Игр дружбы высказали во Всемирном антидопинговом агентстве, там отметили, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подобную рекомендацию МОК назвал предвзятой, потому что она не основана на фактах.