«Челси» выкупил 100 домов ветеранов боевых действий рядом со «Стэмфорд Бридж».

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По информации Daily Mail, сумма сделки с компанией BlueCo, принадлежащей владельцу «Челси» Тодду Боули, составила 80 млн фунтов. Клуб планирует использовать эту территорию для реконструкции «Стэмфорд Бридж».

Отмечается, что переговоры о сделке продолжались около года. При этом ветераны, живущие в этих домах, выражали недовольство, высказывая опасения, что их «выгонят из собственных домов и оставят гнить в доме престарелых». Однако компания Stoll, владеющая домами, пообещала предоставить помощь в поиске нового жилья и оказать финансовую поддержку.

«Завершение продажи знаменует собой поворотный момент для Stoll и является центральной частью нашей давней миссии по размещению и поддержке еще большего числа ветеранов, чтобы они могли вести полноценную независимую жизнь как сейчас, так и в будущем. Мы понимаем, что любой переезд будет сложным для многих наших жильцов, и стремимся предоставить каждому из них расширенную программу финансовой поддержки, поддержки в вопросах благополучия и переселения, как это было на протяжении всего этого процесса», – сказал исполнительный директор Stoll Уилл Кэмпбелл-Роу.

Отмечается, что на данный момент вопрос о том, продолжатся ли работы на стадионе, остается открытым, поскольку «синие» рассматривают возможность строительства новой арены. Ожидается, что в случае начала реконструкции она займет около 4-5 лет, в течение которых «Челси» будет вынужден использовать в качестве домашней арены другой стадион. В случае поэтапной реконструкции работы завершатся не ранее 2030 года.