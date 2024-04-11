Трое детей Кейна оказались в больнице в результате аварии

Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они передвигались, столкнулся со встречным фургоном, когда тот пытался свернуть на скоростную автомагистраль. Об этом сообщает Bild.

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По информации источника, трое детей Кейна — Луи, Вивьен и Айви получили поверхностные травмы, после чего были доставлены в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

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Подчёркивается, что за рулём фургона находилась 24-летняя немка.