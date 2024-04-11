В Играх БРИКС примут участие более 4 тысяч человек

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что на Играх БРИКС могут выступить команды из 84 стран.

В четверг на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве проходит круглый стол, посвященный Играм БРИКС.

— На сегодняшний день мы ведем переговоры с командами из 84 стран. Это пока только переговоры. Видим, что к нам точно приедет 50 с плюсом стран и 10 стран‑участников БРИКС. Ситуация непростая, но мы видим интерес стран к России и нашему городу. Сейчас мы делаем тотальный апгрейд инфраструктуры, построенной к Универсиаде: обновляем инвентарь, проводим капремонт. Эта работа оставит наследие, чтобы мы на этих объектах проводили следующие крупные турниры. В Играх БРИКС примут участие от 4 до 4,5 тысячи человек. И ожидаем большую сборную России, которая находится на стадии комплектования. Надеемся, что лучшие спортсмены приедут в Татарстан, и благодаря «Матч ТВ» вы это увидите по телевидению. Разыграем 380 комплектов медалей. Сейчас согласовали макет наград, — сказал Леонов во время круглого стола.

Игры БРИКС состоятся в Казани 11–24 июня.