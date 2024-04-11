Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о том, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах молится за то, чтобы Игры дружбы не состоялись. Газета.Ru

«Томас Бах и весь МОК — больные люди! Что ждать от этих безумцев? Вспомните, что они творили с нашей страной 80 лет назад, и все станет на свои места», — заявил Мамиашвили. RT на русском

Ранее Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре. Sports.ru