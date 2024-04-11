Фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию из свадебного салона. Снимок появился у нее в Telegram-канале.

Фотографию фигуры в свадебном платье Загитова сопроводила смайликом «тише».

До этого она разместила у себя в мессенджере видео, на котором рассказала, что пришла в свадебный салон. При этом цель этого визита она раскрывать не стала.

© Telegram-канал Алины Загитовой

Загитова является единственной в России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В частности, она одержала победу в Олимпийских играх 2018 года и чемпионате Европы. В 2019 году она объявила о приостановке своей спортивной карьеры на неопределенное время. Ей 21 год.