У теннисиста Корды в Монте-Карло украли часы стоимостью €300 тысяч
Американский теннисист Себастьян Корда стал жертвой грабителей за несколько дней до старта турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
По информации Monaco-matin, недалеко от теннисных кортов у спортсмена украли часы Richard Mille стоимостью €300 тыс. Нападение произошло, когда Корда спускался по лестнице.
В настоящий момент полиция ведёт расследование. Момент с ограблением попал на камеры.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5.