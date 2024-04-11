У теннисиста Корды в Монте-Карло украли часы стоимостью €300 тысяч

Американский теннисист Себастьян Корда стал жертвой грабителей за несколько дней до старта турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

По информации Monaco-matin, недалеко от теннисных кортов у спортсмена украли часы Richard Mille стоимостью €300 тыс. Нападение произошло, когда Корда спускался по лестнице.

В настоящий момент полиция ведёт расследование. Момент с ограблением попал на камеры.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5.