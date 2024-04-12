Губерниев: напрашивается сериал про Сочи-2014 — лучшую зимнюю Олимпиаду в истории

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в собственном телеграм-канале высказал мнение, что необходимо снять сериал про Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Журналист подчеркнул, что уже снята кинолента про Олимпиаду-80.

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«Не утихают споры вокруг участия наших спортсменов в Олимпийских играх-2024. Быть или не быть? В истории турнира было многое: и бойкоты, и дисквалификации, и лишения наград. Одной из таких ярких Олимпиад стала наша родная в Москве в 1980 году. И это важнейшее событие в истории Союзов, да что там, всего мира, легло в основу нового драматического сериала «Игры». Эта история и про хитросплетения политических интриг, и про подготовку события всей страной — как мы вопреки всем козням сделали самый крутой мировой праздник спорта! Интересно, покажут ли в сериале легендарную церемонию закрытия с мишкой, улетающим в небо? Очень его жду!», — написал Губерниев в собственном телеграм-канале.

Телеведущий отметил, что у сериала «Игра» должно быть продолжение. В новой части может быть рассказана история о бойкоте Игр-1984 года.

«Мне ещё хотелось бы увидеть и продолжение сериала про то, как мы не поехали в 1984 году на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — сколько там сюжетов, человеческих трагедий, а через 4 года в корейском Сеуле абсолютный триумф советского спорта! Ну и напрашивается сериал про Сочи. Уж как только нас не критиковали, но мы-то знаем, что это была самая невероятная, лучшая по всем позициями зимняя Олимпиада в истории!!!», — добавил журналист.

Напомним, Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.