В РПЦ отреагировали на молитву Баха пранкерам

«Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой». В РПЦ отреагировали на разговор Томаса Баха с пранкерами
В РПЦ заявили, что цена «молитвы» Томаса Баха стремится к нулевой.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес «молитву» за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.
«Высокопоставленные западные чиновники, в том числе чиновники [Международного] олимпийского комитета, продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции.
Глава МОК согласился на предложение пранкеров помолиться для срыва Игр дружбы
За что бы они ни молились ради достижения своих политических целей, серьезно или в шутку, – все это не имеет никакого смысла и значения. Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой», – цитирует ТАСС слова собеседника из Русской православной церкви (РПЦ).