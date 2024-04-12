В РПЦ отреагировали на молитву Баха пранкерам

В РПЦ заявили, что цена «молитвы» Томаса Баха стремится к нулевой.

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Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес «молитву» за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Высокопоставленные западные чиновники, в том числе чиновники [Международного] олимпийского комитета, продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции.

Глава МОК согласился на предложение пранкеров помолиться для срыва Игр дружбы