Оргкомитет Игр дружбы не получал информации об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР

Оргкомитет Игр дружбы не располагает официальными или неофициальными сведениями об отказе от соревнований со стороны спортивных федераций из Бразилии и Китая. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Ранее журналист Сергей Лисин сообщил в своем телеграм-канале, что организаторы Игр дружбы получили отказы от основных национальных сборных команд КНР и Бразилии участвовать в соревнованиях по спортивной и художественной гимнастике.

"Про бразильцев и китайцев у меня информации нет, по ряду видов спорта у нас есть ориентир и на китайских, и на бразильских спортсменов, - сказал Сорокин. - То есть у меня такой информации нет. Какой-то официальной или неофициальной информации от этих стран по поводу первых или вторых составов не было, в оргкомитет - точно нет. Не знаю, откуда [эта информация]".

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России "политизированными". В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.