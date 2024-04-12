Замминистра спорта РФ резко высказался об отношении МОК к Играм дружбы

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сказал, что Игры дружбы состоятся, несмотря на давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Матч ТВ».

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«Извините за грубые слова, но плевать на них. Мы никому ничего не должны доказывать. Мы проводим турнир так, как считаем нужным. Они доступны всем нормальным спортсменам», — сказал Байсултанов.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.