В Госдуме предложили поменять формат Олимпиады

Олимпиада должна быть соревнованием спортсменов, а не стран, поэтому проводить ее лучше без флагов и гимнов, считает депутат Госдумы Светлана Журова. News.ru

«У меня есть предложение к Международному олимпийскому комитету (МОК): проводить игры согласно хартии, чтобы они были состязаниями спортсменов, а не стран. И тогда Олимпиада станет мощным, серьезным форумом, где спортсмены будут выступать без флагов, в индивидуальном порядке. Состязаться будут лучшие из лучших. А на наши "Игры дружбы" можно будет уже приезжать с флагами», — предложила депутат. Lenta.ru

По мнению Журовой, такой подход может вывести Олимпийские игры на новый уровень, а также привлечь новых спонсоров. Vse42.ru