Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым отстранение российских спортсменов по политическим причинам

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым отстранение российских спортсменов от международных соревнований по политическим причинам.

— Если мы встанем на этот путь, кто знает, какие центры власти смогут в будущем указывать, кто может и не может принимать участие в соревнованиях, кто может и не может слушать национальные гимны. Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим причинам и заставлять их делать политические заявления неприемлемо, — приводит слова Сийярто издание Origo.

Политик отметил, что выступал против отстранения российских спортсменов из‑за употребления допинга задолго до СВО, так как не поддерживает принципа коллективной вины, поскольку «виновные действительно должны быть наказаны, но не стоит из‑за них клеймить всех спортсменов страны». Также Сийярто считает «унизительным то, что мы позволяем спортсменам участвовать в соревнованиях, но они могут носить только белую, синюю или черную одежду, и не знают, какую музыку они должны слушать, когда побеждают».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.