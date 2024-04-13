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Экс-биатлонистка Зайцева обвинила главу МОК Баха в потакании стаду баранов

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева в интервью РИА Новости раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за непоследовательность.

Главу МОК Баха обвинили в потакании стаду баранов
© globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что чиновник не обладает собственным мнением, поэтому ему можно внушить любые идеи.

«Мы же все понимаем, что реальным процессом управляет кто-то другой. Был бы он человеком с твердой рукой, это одно дело. А так, он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов», — заявила Зайцева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

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