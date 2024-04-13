Главу МОК Баха обвинили в потакании стаду баранов

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева в интервью РИА Новости раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за непоследовательность.

Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что чиновник не обладает собственным мнением, поэтому ему можно внушить любые идеи.

«Мы же все понимаем, что реальным процессом управляет кто-то другой. Был бы он человеком с твердой рукой, это одно дело. А так, он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов», — заявила Зайцева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.