Выступающий в Испании Захарян высказался о СВО

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о политической ситуации в мире. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, я ничего не могу поделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что я могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад. Я бы хотел, чтобы конфликт закончился, чтобы наконец наступил мир и все жили нормально», — сказал Захарян.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 21 матч (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

Захарян назвал двух игроков, которых подписал бы в «Реал Сосьедад»

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.