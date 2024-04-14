Бывшему чемпиону мира по боксу Кудряшову подожгли машину

Неизвестный поджег машину бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Кудряшова в Волгодонске. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Машину подожгли в пятницу, - сказал Кудряшов. - Знали, где и когда я тренируюсь, и подожгли. Это не первый раз, у меня уже когда-то угоняли машину перед боем".

Собеседник агентства уточнил, что полиция возбудила дело по факту произошедшего и ищет подозреваемого.

Кудряшову 38 лет, на его счету 25 побед (24 нокаутом) и 6 поражений.