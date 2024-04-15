Получивший гражданство РФ боксер Джонсон откроет ресторан

Боксер Кевин Джонсон планирует заняться бизнесом и открыть ресторан в России. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен рассказал журналистам, что уже встречался с представителями нескольких компаний. С одной из них в будущем он собирается открыть заведение.

Напомним, что Джонсон родился в США. В профессиональном боксе он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед и потерпел 22 поражения, дважды бои оканчивались вничью. 9 января боксер получил гражданство России. Сам спортсмен заявил, что собирается проживать в Самаре.

Ранее Джонсон признался, что получение российского паспорта стало для него вторым днем рождения. Он рассказал, что у него 12 футболок, связанных с президентом России Владимиром Путиным, и он регулярно ходит в них на различные мероприятия и пресс-конференции.