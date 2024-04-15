Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал все для того, чтобы у российских спортсменов не было возможностей поехать на Олимпиаду. Об этом на пресс-конференции заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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"Бах сделал все, чтобы у спортсменов не было возможностей поехать. Даже вопросы, состоите ли вы в отношениях с ЦСКА, "Динамо", ФСБ, Росгвардией - так у меня нет других спортсменов. Может быть, это даже упрощает, чтобы они не сделали неверный шаг. Ничего выше родины не может быть", - сказала Вяльбе.

Российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. МОК не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.