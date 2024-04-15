Эксперт объяснил, почему России стоит навсегда отказаться от участия в ОИ

Россия вряд ли вернется к полноценному участию в Олимпийских играх, поскольку они превратились в политический инструмент. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал спортивный обозреватель Александр Кузмак. РФ необходимы такие соревнования, как Игры БРИКС и Игры Дружбы, отметил он.

© Газета.Ru

«Стоит организовывать такие соревнования как альтернативу тому олимпийскому движению, которое постепенно вырождается, если не выродилось уже, и превращается, в общем, в абсолютную вотчину. То, о чем сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков, я согласен с его формулировкой: МОК узурпировал спорт, не имея на это никакого ни юридического, ни морального права», — сказал Кузмак.

Он выразил уверенность, что Игры БРИКС и Игры Дружбы будут проведены на высоком уровне.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.