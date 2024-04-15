Помимо Олимпийских игр необходимо проводить альтернативные международные соревнования, такие как Игры БРИКС. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил спортивный обозреватель Алексей Осин. По его словам, это подтвердили Игры будущего, прошедшие зимой в Казани, на которые приехали спортсмены из многих стран.

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«Кстати, и в Играх БРИКС, и в Играх будущего подтвердили свое участие десятки стран. Пусть не первые «десятки» рейтингов в разных видах спорта. Но для начала. Зато у них появится альтернатива. Принимать ли участие в этом шабаше, где переделывают олимпийские лозунги и допускают трансгендеров к соревнованиям», — сказал Осин.

Он добавил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недаром угрожает отстранением от Олимпиады иностранным спортсменам, которые будут участвовать в российских международных играх. Игры БРИКС и Игры дружбы являются достойной альтернативой Олимпиаде, заключил обозреватель.

Олимпийские игры стартуют в конце июля 2024 года.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.