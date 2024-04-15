$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Роднина — о словах Макрона про перемирие: он столько ролей берет на себя

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже. RT на русском

«Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. А что там без конца болтает Макрон – это не входит в мои обязанности. Берет себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берет... Что вы хотите? Чтобы я ему дала оценку? Я вас умоляю. Это не входит в мои интересы никак», – сказала депутат Госдумы. Sports.ru

Ранее Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь председателя КНР. Российская газета

Роднина отреагировала на слова Макрона о перемирии
© globallookpress.com
Около спорта
Обзор медиа
9