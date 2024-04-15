Роднина отреагировала на слова Макрона о перемирии

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже. RT на русском

«Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. А что там без конца болтает Макрон – это не входит в мои обязанности. Берет себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берет... Что вы хотите? Чтобы я ему дала оценку? Я вас умоляю. Это не входит в мои интересы никак», – сказала депутат Госдумы. Sports.ru

Ранее Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь председателя КНР. Российская газета