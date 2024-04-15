В России назвали возможным прекращение огня на время Олимпиады

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает возможным прекращение огня на время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, передает Sport24.

«Думаю, прекращение огня на время Олимпиады возможно. Просто нужно прислушаться к тому, что говорит им президент России. И не только на время проведения Олимпиады получится», — сказал Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.