Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высмеял слова президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии на Играх-2024. Lenta.ru

«Никто не воспримет слова Макрона всерьез. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», — отметил Валуев. RT на русском

Ранее 15 апреля Макрон выразил надежду на остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Он отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин. Российская газета