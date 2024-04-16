Пловчиха Егорова не будет получать нейтральный статус

Призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова рассказала «Матч ТВ», что не собирается получать нейтральный статус для участия в Олимпийских играх‑2024 в Париже.

Егорова тренируется во Франции. Чтобы выступить на Играх в Париже ей нужно выполнить квалификационный норматив на стартах за пределами России и Белоруссии, а также получить нейтральный статус от World Aquatics.

— Я не собираюсь получать нейтральный статус, готовлюсь к «Играм дружбы». Думаю, это уже очевидно, — сказала Егорова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.