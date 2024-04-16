Представители 35 стран примут участие во встрече делегаций команд‑участниц Игр БРИКС
Представители 35 стран примут участие во встрече делегаций команд‑участниц Игр БРИКС, сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
Встреча делегаций началась в Казани.
— В режиме офлайн и онлайн на сегодняшней встрече делегаций будет 35 стран, большинство примут участие онлайн — мир так живет. Представители шести стран приехали в Татарстан. Зачастую на Играх БРИКС турнир был показательный, всего несколько видов спорта. Мы в Казани решили сделать большой проект, мануал, чтобы следующие организаторы имели ориентир, — передает слова Леонова корреспондент «Матч ТВ».
Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 11 по 24 июня.