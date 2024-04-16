«Я знаю только о плане «А». Мэр Парижа ответила Макрону по поводу открытия ОИ

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее допустил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже может пройти в ограниченном формате.

© Матч ТВ

Глава государства заявил, что в случае возникновения угрозы безопасности церемония может быть ограничена площадью Трокадеро или состоится на стадионе «Стад де Франс». Ранее СМИ сообщали, что французская разведка из‑за возможных угроз рекомендует изменить формат мероприятия, а также не проводить церемонию на набережной Сены.

— Я работаю над планом «А», я знаю только о плане «А». Вы должны быть уверены в выполняемой работе. Есть великолепные команды профессионалов, включая (префекта полиции Парижа) Лорана Нуньеса и тех, кто занимается олимпийской безопасностью. Игры — это масштабное событие, момент братства, оно нам нужно, — приводит слова Идальго RMC.

Во вторник в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения Олимпийского огня. Церемония открытия Игр в Париже запланирована на 26 июля.