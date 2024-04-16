«Я знаю только о плане «А». Мэр Парижа ответила Макрону по поводу открытия ОИ

«Я знаю только о плане «А». Мэр Парижа ответила Макрону по поводу возможного изменения формата церемонии открытия Олимпиады
Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее допустил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже может пройти в ограниченном формате.
Глава государства заявил, что в случае возникновения угрозы безопасности церемония может быть ограничена площадью Трокадеро или состоится на стадионе «Стад де Франс». Ранее СМИ сообщали, что французская разведка из‑за возможных угроз рекомендует изменить формат мероприятия, а также не проводить церемонию на набережной Сены.
— Я работаю над планом «А», я знаю только о плане «А». Вы должны быть уверены в выполняемой работе. Есть великолепные команды профессионалов, включая (префекта полиции Парижа) Лорана Нуньеса и тех, кто занимается олимпийской безопасностью. Игры — это масштабное событие, момент братства, оно нам нужно, — приводит слова Идальго RMC.
Во вторник в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения Олимпийского огня. Церемония открытия Игр в Париже запланирована на 26 июля.
«Я знаю только о плане «А». Мэр Парижа ответила Макрону по поводу возможного изменения формата церемонии открытия Олимпиады
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