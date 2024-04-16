Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение, почему Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против Игр дружбы. RT на русском

«Повторения подобной практики для МОК это потеря денег, влияния, ну и авторитета. Авторитет они уже потеряли, остается потерять деньги. За что они очень боятся. Поэтому, конечно, хотят в самом зародыше задавить эту инициативу. Ну у них ничего не получится», — сказал Валуев. News.ru

19 марта МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав его «политизированным». В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями. ТАСС