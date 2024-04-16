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Валуев: МОК выступает против Игр дружбы из-за страха остаться без денег

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение, почему Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против Игр дружбы. RT на русском

«Повторения подобной практики для МОК это потеря денег, влияния, ну и авторитета. Авторитет они уже потеряли, остается потерять деньги. За что они очень боятся. Поэтому, конечно, хотят в самом зародыше задавить эту инициативу. Ну у них ничего не получится», — сказал Валуев. News.ru

19 марта МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав его «политизированным». В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями. ТАСС

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