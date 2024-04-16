Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадрами делится Shot.

«Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю», — пишет Shot в своем telegram-канале.

Он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой. На кадрах видно, как спортсмен ныряет в воду на затопленных улицах Дубая. На вопрос прохожего «как водичка», он ответил «тепленькая».

Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию. В 2022 году он назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области».