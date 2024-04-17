В Астрахань прибыл Матыцин

В Астраханскую область прибыл Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Бабушкиным стороны обсудили вопросы развития спортивной жизни в регионе.

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"Мы уделяем большое внимание развитию отношений с прикаспийскими государствами, в том числе по линии спорта. В прошлом году в регионе прошли первые Игры Каспия. В этом году мы планируем провести их во второй раз в формате межвузовской Универсиады. Заявлено большое количество участников. Только из прикаспийских государств приедут около 600 спортсменов", - сообщил Игорь Бабушкин.

Как отметил Олега Матыцин, мероприятия по поддержке Универсиады "Игры Каспия" включены в единый календарный план спортивных событий в России.

"Мы рассматриваем взаимодействие с Астраханской областью как с надежным партнером. Все показатели по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года выполняются и по количеству систематически занимающихся, и по удовлетворенности. Я вижу, что личное внимание губернатора как руководителя дает возможность людям быть более мотивированными и нести соответствующую ответственность", - сказал Олег Матыцин.

В ходе встречи стороны обсудили возведение спортивных объектов в регионе. Один из приоритетных - завершение строительства Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района. Объект должен быть запущен в 2026 году.