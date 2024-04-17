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Совет Федерации одобрил закон о проведении Всемирных игр дружбы

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что закон о проведении Всемирных игр дружбы был одобрен Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Совет Федерации одобрил закон о проведении Всемирных игр дружбы
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Основные положения, затронутые в документе:

  • будет создана образцовая модель для последующего возможного проведения Игр, в том числе за рубежом;
  • Международная ассоциация дружбы (IFA) должна помогать сотрудничеству стран в плане спорта, продвигать и популяризировать Игры, а также заниматься развитием спорта, культуры, науки, образования на международном уровне в целом;
  • размеры и выплаты, а также их порядок призёрам, победителям Игр дружбы и их тренерам будут устанавливаться правительством Российской Федерации;
  • процент от всех полученных в букмекерской конторе ставок на любого рода соревнования в рамках Игр дружбы должен отправляться на счёт их организатора;
  • реклама букмекерских контор, продажа алкоголя и пива на стадионах во время мероприятия разрешены.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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